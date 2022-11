Os resultados das provas de aferição melhoraram em relação a 2019, segundo dados divulgados pelo Jornal Público. O ministro da Educação, João Costa, considera que "são moderadamente animadores", mas admite estar preocupado com algumas áreas testadas.

Estas provas de aferição são as primeiras em formato normal depois da pandemia, o que para João Costa é um fator importante de comparação dos resultados.

Em 2022 foi registada em “praticamente todos os domínios uma melhoria”, mas o ministro da Educação admite estar preocupado com os resultados a matemática do 5º ano: "Embora haja melhorias de resultados, as taxas de acerto dos alunos são ainda muito baixas", disse em entrevista ao Jornal Público.

Também a oralidade no 2º ano preocupa. Segundo os dados divulgados pelo Jornal Público o desempenho neste domínio, onde os alunos são avaliados pela interpretação de um texto que têm de ouvir, caiu para metade. O Ministério da Educação já disse que o Instituto de Avaliação Educacional vai analisar a natureza do áudio e as perguntas colocadas na prova.

No entanto, a nível de gramática o desempenho manteve-se equivalente ou até melhorou. As escolas, segundo o Público, têm manifestado preocupações sobre a oralidade dos mais novos, como com a leitura. Os alunos do 2º ano que prestaram agora provas foram os mesmos que durante a pandemia estiveram em confinamento quer no pré-escolar, quer no 1.º ano.

Já no 8º ano todas as áreas avaliadas melhoraram em relação a 2019.

Estas provas não contam para a nota, mas para o Ministério da Educação são uma ferramenta importante para medir aprendizagens.

Os dados oficiais do Ministério da Educação ainda não foram publicados, mas no geral foram registadas melhorias dos resultados nos três anos em que são realizadas provas de aferição.