O novo Executivo de Montalegre que está neste momento a ser liderado pela, até agora, vereadora Fátima Fernandes, deverá ficar definido esta quinta-feira.

No âmbito da Operação Alquimia, os ex-presidente e seu ‘vice’ renunciaram aos cargos. Sob investigação, recorde-se, estão alegados benefícios de amigos e familiares em várias centenas de concursos públicos.

A Orlando Alves, ex-presidente da Câmara, foi declarada a prisão preventiva, medida de coação mais gravosa mas que vai entretanto passar para prisão domiciliária, em casa de um familiar, fora do concelho.

Os restantes envolvidos, o ex-vice-presidente e o ex-chefe de divisão de obras ficaram com termo de identidade e residência.

Vários habitantes do concelho revelam terem sido surpreendidos por este caso e dizem que “não esperavam” que os autarcas estivessem envolvidos numa situação desta dimensão.

Por enquanto, à frente da autarquia está Fátima Fernandes e na reunião que se realiza esta quinta-feira na Câmara Municipal de Montalegre, poderá ficar decido que as posições de vice-presidente e vereadora ficarão a cargo das duas mulheres que se seguem na lista do PS, que venceu as últimas eleições autárquicas.

O PSD já veio contestar publicamente esta decisão e defendeu a realização de eleições intercalares.