PSD de Montalegre quer eleições intercalares após polémica com autarcas

Deverá ficar definido esta quinta-feira o novo executivo da câmara de Montalegre, liderado pela até agora vereadora Fátima Fernandes. A oposição defende a convocação de eleições intercalares, depois da detenção e renúncia do presidente e vice-presidente da autarquia, no âmbito da operação Alquimia.

A detenção e renúncia ao cargo do presidente e do vice-presidente da Câmara, depois da operação Alquimia, obriga a uma nova reconfiguração do executivo.

À frente da autarquia fica agora Fátima Fernandes e, na reunião marcada para esta quinta-feira, serão convidadas a assumir as posições de vice-presidente e vereadora as outras duas mulheres que se seguem na lista do PS que ganhou as últimas autárquicas.

Em comunicado, o PSD já fez saber que não concorda com a continuidade deste executivo por não estar preparado e ter força para enfrentar o futuro.

A oposição defende, assim, que sejam convocadas eleições intercalares para que os novos protagonistas sejam legitimados pelos eleitores.

O ex-presidente da Câmara, Orlando Alves, está em prisão preventiva, mas só até estarem reunidas as condições para ser transferido para prisão domiciliária em casa de um familiar fora do concelho.