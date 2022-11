Sindicato dos enfermeiros e Governo acordam nova reunião

Sindicato dos enfermeiros e Ministério da Saúde voltaram esta quarta-feira à mesa das negociações para tentarem chegar a acordo sobre os termos da reposição dos pontos para efeitos de progressão na carreira.

Esta é a segunda reunião esta semana que os sindicatos dos enfermeiros têm com o Governo após a demissão da ministra Marta Temido. Contudo, só o Sindicato Independente de Todos os Enfermeiros (SITEU) saiu satisfeito com as respostas,.

“Vamos ter uma reunião suplementar segunda ou terça-feira e pareceu-me que havia abertura para haver uma redação do documento que salvaguarda estas situações todas e uma abertura para que esta situação dos enfermeiros especialistas fique resolvida”, explica Gorete Pimentel, presidente do SITEU.

A presidente deste sindicato vinca, porém, que a realização de greve não está fora de questão.

“Até que eu disse ao senhor secretário de Estado que o SITEU é muito criativo e que nós vamos fazer ações de luta, como é lógico.”, vinca a presidente do SITEU.

No final de setembro, o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, pediu aos sindicatos "compreensão", tendo em conta que estava a instalar a sua equipa ministerial, e assegurou que o Governo assumia todos os compromissos que tinham sido estabelecidos nas anteriores reuniões com os enfermeiros e com as estruturas sindicais representativas dos médicos.