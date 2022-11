Abrigos nas paragens no Porto: "Não protege da chuva"

As queixas dos utentes dos transportes públicos têm aumentado no Porto. Em causa estão os abrigos nas paragens de autocarro.

Um dos exemplos está na rua Sá da Bandeira, junto ao mercado de Bolhão. O abrigo da paragem de autocarro está invertido, isto é, quem estiver sentado fica de costas para a rua.

Num total de 650 novos abrigos nas paragens do Porto, 22 são invertidos. Um modelo seguido em outras cidades europeias, que protege os utentes da água projetada pelos carros.

O problema é que esta estrutura deixa a água entrar no espaço. “Não protege da chuva”, queixam-se os utentes.

Contactada pela SIC, a Câmara do Porto adianta que a substituição dos abrigos deve estar concluída no próximo ano e que não traz qualquer custo para o Município, por estar a ser feita ao abrigo da concessão da publicidade no mobiliário urbano da cidade.