Também estação do Metro da Cidade Universitária na linha amarela está encerrada até à próxima segunda-feira, por causa de obras na via-férrea. O

No início da semana, a empresa informou sobre as possíveis alternativas:

"A linha amarela continua a funcionar em alguns troços, entre Odivelas e Campo Grande e entre Entrecampos e Rato e nos sentidos inversos. As pessoas podem usar transporte alternativo cujo titulo de transporte é válido", explica Helena Taborda, porta-voz do Metropolitano de Lisboa.

"Trata-se da instalação de um equipamento na via, portanto as obras são incompatíveis com a normal circulação dos comboios", acrescenta.