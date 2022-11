Um incêndio deflagrou hoje numa loja de vestuário na zona histórica do Porto, disseram à Lusa fontes do Comando Distrital de Operações de Socorro e dos Bombeiros Sapadores, do Porto.



As fontes não souberam precisar se há habitações em risco, uma vez que "ainda não foi feito nenhum ponto de situação".



O alerta para o incêndio na Rua Chã foi dado pelas 9:26.



As chamas estão a ser combatidas por 12 operacionais e três viaturas dos Bombeiros Sapadores do Porto.