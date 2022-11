Maia: camião cai em buraco provocado por aluimento de terras

Um camião carregado com ração para animais caiu hoje num buraco provocado por um aluimento de terras, na rua Central do Carvalhido, em Moreira da Maia, disseram à Lusa fonte do CDOS do Porto e dos Voluntários da Maia.

De acordo com fonte dos bombeiros da Maia, o "camião carregava 24 toneladas de alimento para gado".

As autoridades encontram-se no local a averiguar as causas do acidente e a reparar eventuais danos, nomeadamente na tubagem de gás e da eletricidade.