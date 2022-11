Ministério Público faz novas buscas à casa de Manuel Pinho

As buscas começaram de manhã e estão a decorrer na quin ta onde Manuel Pinho se encontra em prisão domiciliária em Braga, na sequência do processo EDP.

O Ministério Público desencadeou esta quinta-feira novas buscas à residência do ex-governante Manuel Pinho. A SIC sabe, aliás, que as buscas ainda decorrem a esta hora.

No início do passado mês de outubro, recorde-se, foi negado a Manuel Pinho o alargamento do raio de cobertura da pulseira eletrónica a que está sujeito no processo EDP. O ex-ministro da Economia pedia a expansão da área para poder tratar de uma horta na Quinta do Assento.

Suspeito de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais, o ex-ministro da Economia é arguido desde 2017 no caso EDP.

Foi detido em dezembro do ano passado e ficou em prisão domiciliária por não ter pago uma caução de seis milhões de euros.

O processo, que envolve também Ricardo Salgado e os antigos administradores da EDP, António Mexia e João Manso Neto, está a ser investigado há uma década.