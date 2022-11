Moradores do Fundão queixam-se do barulho ensurdecedor provocado pela central de biomassa

A população do Fundão queixa-se da poluição provocada por uma central de biomassa instalada na região. A estrutura produz eletricidade a partir de resíduos orgânicos, o que beneficia o ambiente, mas o barulho e a poeira acabam por ser um foco de poluição.

Os moradores queixam-se do intenso, constante e diário ruído que vai além do que é permitido por lei, mas também da libertação de poeiras que tem afetado a saúde de quem ali vive.

Contactada pela SIC, a empresa reconhece o impacto da atividade, mas garante que avançou com várias medidas para minimizar os problemas. Os moradores dizem que não chega.

As queixas já obrigaram à intervenção da autarquia com sucessivas fiscalizações. Queixam-se os habitantes que a situação já se arrasta há 4 anos, desde que a central foi instalada na zona industrial do Fundão, a poucas dezenas de metros das casas que ali já existiam.

O projeto foi considerado de interesse nacional e licenciado pela Direção-Geral de Energia. Tendo em conta a sua dimensão e segundo a lei dispensou o estudo de impacte ambiental.

A associação de moradores, entretanto constituída, já avançou em tribunal com uma providência cautelar em defesa da qualidade de vida. A autarquia apela à empresa para que resolva o problema.