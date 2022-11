Urgências de obstetrícia de Loures, Montijo e Portimão vão fechar

As grávidas a precisar de atendimento urgente vão enfrentar problemas nos próximos dias nos serviços dos hospitais de Loures, Montijo e Portimão.

No Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, a urgência de obstetrícia e o bloco de partos irão encerrar entre as 8:00 desta sexta-feira e as 8:00 de sábado.

Mas este não será caso único. No Montijo, no Hospital Nossa Senhora do Rosário, o bloco de partos já encerrou esta quinta-feira por um período de 24 horas. O serviço só voltará a funcionar com normalidade a partir das 9:00 desta sexta-feira.

No fim de semana a situação repete-se entre as 21:00 horas de sábado e as 21:00 de domingo.

A estes centros hospitalares junta-se o Hospital de Portimão, que encerrará os serviços de parto entre as 9:00 desta quinta-feira e as 21:00 de sexta-feira.

Na origem destes encerramentos está a falta de médicos, que tem vindo a afetar diversos hospitais ao longo dos últimos meses, um pouco por todo o território nacional.

No portal do SNS está, desde julho, disponibilizada informação acerca dos horários de funcionamento dos diversos serviços de urgência de obstetrícia, de ginecologia e dos blocos de parto.