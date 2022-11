Os alunos de uma escola de Bragança visitam os idosos de um lar da região. As crianças levam companhia e trazem conhecimento.

"Bike solidária" é o nome da iniciativa, porque os estudantes deslocam-se de bicicleta ao encontro dos idosos com quem vão partilhar experiências. A iniciativa da Escola Miguel Torga, de Bragança, que começou com uma turma do 6.º ano, pretende aproximar estas duas gerações.

As crianças começaram por participar num sorteio, que permitiu a cada um deles “apadrinhar” um avô.

Também já está a ser pensada um peça de teatro em que avós e netos irão recriar os serões de antigamente.