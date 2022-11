Encontrado corpo de pescador nas imediações da Boca do Inferno

Terminaram esta sexta-feira as buscas pelo pescador desaparecido desde quarta-feira na zona da Boca do Inferno, em Cascais. A Autoridade marítima Nacional (AMN) informa que pelas 14:45 foi detetado “o corpo de um homem a cerca de 11 metros de profundidade, nas imediações da Boca do Inferno”.

“O corpo da vítima foi recolhido e transportado para o cais de receção da marina de Cascais, onde foi declarado o óbito pelo Delegado de Saúde. Foi contactado o Ministério Público, tendo o corpo sido posteriormente transportado para o Instituto de Medicina Legal da Guia, em Cascais, pelos Bombeiros Voluntários da Parede, após as diligências da Polícia Judiciária”, lê-se no comunicado.

Nas operações de busca estiveram envolvidos vários meios, designadamente uma “embarcação da Estação Salva-vidas de Cascais, um navio NRP Setúbal, da Marinha Portuguesa, elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Cascais, dos Bombeiros Voluntários de Cascais e dos Bombeiros Voluntários de Alcabideche, apoiados por um drone”.

Recorde-se que, segundo o testemunho de populares que se encontravam no local, a vítima terá caído à água durante a noite (…) após uma discussão com outra pessoa", tendo a Polícia Judiciária (PJ) identificado e detido um homem de 54 anos por suspeitas de estar envolvido na queda da vítima.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima encontra-se a prestar apoio aos familiares da vítima.