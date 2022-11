Hospital de Vila Franca de Xira normaliza receção de ambulâncias

O Hospital de Vila Franca de Xira voltou a receber ambulâncias "de doentes com patologias das especialidades médicas", as 09:00 desta sexta-feira, depois de ter sido solicitado o seu desvio devido à grande afluência às urgências.

"Tal como previsto, a situação está normalizada desde as 09:00 de hoje [sexta-feira]", disse à agência Lusa fonte da unidade hospitalar.

O Hospital de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, solicitou na quinta-feira o desvio das ambulâncias de "doentes com patologias das especialidades médicas", após uma avaliação feita de manhã, em coordenação com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes.

Na nota distribuída na quinta-feira, o hospital referia que se tinha registado "uma grande afluência de doentes ao Serviço de Urgências nos últimos dias", nomeadamente de ambulâncias com pacientes de outras unidades, decorrente da articulação em rede.