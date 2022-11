Os chefes de Governo de Portugal e Espanha, António Costa e Pedro Sánchez, respetivamente, estiveram esta sexta-feira reunidos, na 33.ª cimeira ibérica, em Viana do Castelo.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou, esta sexta-feira, na 33.ª cimeira ibérica, que Portugal vai juntar-se a Espanha e ao Senegal numa iniciativa contra a seca, em 2027. Em conferência de imprensa, o responsável assinalou três acordos assinados entre os dois países.

"Iremos continuar a trabalhar juntos e é com grande sentido de missão que Portugal se junta a iniciativa de Pedro Sánchez com o Presidente do Senegal para, na próxima COP 27 lançarem uma iniciativa global contra a seca", referiu, na conferência de imprensa de encerramento.

"É um desafio global onde todos temos de nos empenhar num esforço para ultrapassar uma das piores manifestações das alterações climáticas".

Destaque para três acordos

António Costa salienta três acordos assinados com os vizinhos ibéricos “que dão particular dimensão ao tema da inovação”.

Em primeiro lugar, anunciou a criação de uma "constelação atlântica", uma constelação de satélites, que vai permitir disponibilizar informação sobre "o que se passa em terra" e dados para a investigação científica.

António Costa referiu, de seguida, um acordo para o desenvolvimento da fileira da microeletrónica e dos semicondutores. O objetivo é ajudar a recuperar a economia estratégica da Europa. Já esta sexta-feira, os dois chefes de Governo iniciaram o dia no Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, em Braga.

Por último, o primeiro-ministro destacou a criação de um centro ibérico de investigação e armazenamento de energia, em Cáceres, uma "espécie de irmão gémeo" do centro ibérico de Nanotecnologia.



Energia

Aos jornalistas, Costa disse que Portugal apoia uma ideia da vice-chefe de Governo de Espanha, Teresa Ribera, sobre o armazenamento de energia para garantir "maior segurança energética.



“Exelente relação política” com Espanha

O primeiro-ministro lembrou ainda que 2022 está a ser um ano "particularmente difícil", ainda a recuperar da pandemia, a enfrentar uma seca severa e com "todas as consequências da guerra da Rússia com a contra a Ucrânia.

No entanto, salienta que a "proximidade" e a "excelente relação política entre Portugal e Espanha" permitiu encontrar respostas para "problemas difíceis", como o acordo para o gasoduto ibérico.







Artigo em atualização.