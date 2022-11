Retomadas buscas por pescador desaparecido há dois dias em Cascais

As buscas por um pescador de 49 anos que caiu ao mar alegadamente após uma discussão, na quarta-feira, enquanto pescava na zona da Boca do Inferno, em Cascais, foram esta sexta-feira retomadas ao amanhecer, disse o capitão do porto local.

Em declarações à Lusa, Gomes Agostinho explicou que as buscas foram retomadas por terra e por mar naquela zona do distrito de Lisboa.

As operações foram interrompidas ao final da tarde de quinta-feira, sem que se tivesse encontrado a vítima, referiu o responsável, adiantando que o navio patrulha de Setúbal se manteve na zona do desaparecimento durante a noite.

"As buscas recomeçaram, mas se o pescador estivesse à superfície já teria sido descoberto. Vamos continuar no dia de hoje para não existir qualquer dúvida", frisou Gomes Agostinho, garantindo que "toda a área expectável de probabilidade para se encontrar o homem foi varrida, sem sucesso até agora".

Em relação aos meios, o capitão do Porto de Cascais, que comanda as operações, disse que se mantêm quase os mesmos de quinta-feira, nomeadamente uma embarcação da estação salva-vidas de Cascais, bem como o navio NRP Setúbal, além de elementos do comando local da Polícia Marítima de Cascais e os bombeiros voluntários de Cascais e de Alcabideche. A exceção é uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

O alerta para o incidente foi dado às 20:11 de quarta-feira.

A Autoridade Marítima Nacional referiu na quarta-feira que, "segundo informação revelada por populares que se encontravam no local, a vítima terá caído à água após uma discussão com outra pessoa, tendo sido identificado e detido pela Polícia Judiciária um homem de 54 anos por suspeitas de estar envolvido na queda".

Os familiares da vítima estão a receber apoio psicológico e o Ministério Público e a Polícia Judiciária foram chamados a tomar conta da ocorrência.