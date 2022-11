Casos de vírus respiratórios deixam urgências sobrelotadas

As urgências dos hospitais de Lisboa estão a ficar sobrelotadas por causa dos vírus respiratórios.

A situação no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, começou a agravar-se na segunda-feira, mas esta terça-feira piorou quer no banco de adultos, quer no pediátrico.

Este hospital está a receber doentes de outras unidades dos arredores de Lisboa, como do Hospital Fernando da Fonseca, na Amadora, e do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

O tempo de espera no Santa Maria já ultrapassa as 10 horas no caso dos doentes com pulseira amarela, que deviam ser atendidas em menos de 50 minutos.