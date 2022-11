Um surto de sarna no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Grândola infetou 21 pessoas. O primeiro caso surgiu no início do ano, mas o provedor garante que a situação está controlada.

O primeiro caso foi o de uma idosa transferida para a Santa Casa da Misericórdia de Grândola, no início do ano. Nessa altura, já havia sintomas, mas o diagnóstico de sarna humana veio meses depois.

Neste momento, dos 150 utentes da instituição, dez estão infetados. Fizeram um primeiro tratamento que não terá resultado e estão agora com outra medicação mais forte.

Ainda assim, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Grândola assegura que a situação está controlada e a ser tratada pela equipa médica da instituição.

Aos utentes infetados somam-se 11 funcionários com sarna humana, que continuam a trabalhar na instituição.