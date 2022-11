Portugal é o segundo país europeu com mais mulheres inventoras

Portugal é o segundo país na Europa com mais mulheres inventoras, divulgou esta terça-feira o Instituto Europeu de Patentes (IEP) partindo de um estudo com dados de 2010 a 2019.

Segundo os dados do IEP, depois da Letónia (30,6%), Portugal (26,8%) é o país, entre 34, com uma taxa mais elevada de mulheres inventoras na década passada, entre 2010 e 2019. No fim da tabela surgem Alemanha e Luxemburgo (10,0%), Liechtenstein (9,6%) e Áustria (8,0%).

Os dados baseiam-se no registo de patentes feito junto do instituto.

No caso de Portugal, 26,8% dos pedidos de patentes foram apresentados por mulheres, o equivalente ao dobro da média europeia, com as universidades e os centros de investigação públicos a liderarem no número de inventoras (36%, quase o dobro da média europeia).

Os dados revelam que a química é a área com mais mulheres inventoras (42,3% em Portugal e 22,4% na Europa) e a engenharia mecânica a que tem menos (13,4% em Portugal e 5,2% na Europa).

De acordo com o IEP, a taxa de mulheres inventoras na Europa (13,2%) é superior à do Japão (9,5%), mas inferior à da Coreia do Sul (28,3%), da China (26,8%) e dos Estados Unidos (15,0%).

Citado em comunicado, o presidente do IEP, António Campinos, salienta "os progressos feitos no sentido de uma maior inclusão" das mulheres "no campo das patentes", mas reconhece que "é preciso fazer mais".