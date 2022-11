Ano após ano, Lisboa volta a ficar inundada sempre que chove com mais intensidade

Há décadas que Lisboa fica inundada sempre que chove com mais intensidade. Cada presidente de câmara garante que vai atacar o problema, mas depois a capital volta a inundar.

Esta semana as zonas de Alcântara, Campo Grande, Benfica e Olivais voltaram a ficar inundadas quando a chuva forte que caiu em pouco tempo. O problema não é novo. Repete-se a cada ano que passa, quando começam as chuvas mais intensas.

Há oito anos, António Costa, presidente da câmara de Lisboa na altura, dizia que há culpas que não se podem atribuir. Depois de Costa, seguiu-se Fernando Medina. E seguiram-se promessas de investimento para acabar com o problema das inundações na capital.

Passaram sete anos desde que as promessas foram feitas e agora, com Carlos Moedas como autarca, a câmara veio lembrar, nas redes sociais, que está em curso o plano para acabar com as inundações. Em julho deste ano, Carlos Moedas dizia mesmo que a obra será o legado que vai deixar aos lisboetas.

Vão ser construídos dois túneis para escoar a água: um entre Monsanto e Santa Apolónia, outro entre Chelas e o Beato. A fase de conclusão dos túneis para resolver o problema das inundações na cidade de Lisboa está prevista para o primeiro trimestre de 2025.