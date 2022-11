A falta de médicos levou ao encerramento do bloco de partos do Hospital de Portimão e as grávidas terão de percorrer cerca de 70 quilómetros até Faro, relata a jornalista Conceição Ribeiro.

A falta de pediatras, que dão apoio ao bloco de partos, vai verificar-se até às 09:00 de sexta-feira.

Desde esta manhã que o bloco de partos não está a receber grávidas e estão a ser encaminhadas para Faro. Todavia, o hospital garante que, em caso muito urgente, os médicos comprometem-se a tratar a utente.