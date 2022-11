Manuel Pizarro admite possibilidade de médicos do privado trabalharem no SNS

O Bloco de Esquerda acusa o Governo de se estar a preparar para privatizar as Unidades de Saúde Familiar. No Parlamento, o ministro da Saúde admitiu a possibilidade para dar solução à falta de médicos de família.

Manuel Pizarro prometeu mais melhorias nos acessos de saúde e uma requalificação do Serviço Nacional de Saúde (SNS). Nada de novo, à exceção da possibilidade de se criarem as Unidades de Saúde Familiar do tipo C - que permite a médicos do privado trabalhar no público.

A proposta, que constou nos programas eleitorais do PSD e da Iniciativa Liberal, surpreendeu o Bloco de Esquerda.

O ministro repetiu ainda o investimento na saúde previsto para 2023, mas a oposição lembro as baixas execuções dos orçamentos anteriores, questionando a credibilidade do Governo. Pizarro reconhece as preocupações para o Inverno e admite ter de vir a adaptar as instalações de saúde atuais.