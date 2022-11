Abergaria-a-Velha fecha piscinas devido ao aumento do preço do gás

O preço do gás está a afetar o funcionamento de muitas piscinas com rprejuízos para as populações. A Câmara de Albergaria-a-Velha decidiu encerrar as três piscinas municipais. A Federação Portuguesa de Natação e vários organismos ligados à prática da modalidade avisam que se o Governo não criar apoio, muitos equipamentos vão ter de fechar.

O custo com o aquecimento de piscinas aumentou e em alguns casos quintuplicou. As entidades responsáveis pela prática da natação dizem que a situação está a tornar-se insustentável e pedem a intervenção do Governo.

A estimativa da subida do preço do gás, aponta para um aumento anual superior a 1 milhão de euros.