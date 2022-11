Caso Selminho: Tribunal da Relação confirma absolvição de Rui Moreira

O Tribunal da Relação do Porto confirmou esta quinta-feira a absolvição de Rui Moreira do crime de prevaricação no caso Selminho, depois da sentença da primeira instância.

O tribunal considera ainda que não ficaram provados os factos ilícitos que constam da acusação do Ministério Público, que, nas alegações finais, tinha pedido a condenação do autarca a uma pena suspensa e à perda deste mandato.

Rui Moreira foi julgado pelo crime de prevaricação, acusado de favorecer a imobiliária da família, Selminho, da qual era sócio, em prejuízo do município do Porto, no litígio judicial que opunha a autarquia à imobiliária, que pretendia construir um edifício de apartamentos num terreno na Calçada da Arrábida.