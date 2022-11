Em 12 concelhos desta região, reciclar dá descontos nos transportes públicos

Doze concelhos da região Oeste estão a testar um projeto que incentiva e recompensa a defesa do ambiente. Reciclar garrafas e latas de bebidas dá direito a descontos nos transportes públicos.

Desde o mês de outubro, reciclar é mais atrativo para os habitantes da região Oeste, com a entrada em funcionamento de máquinas de reverse vending.

A ideia partiu da Comunidade Intermunicipal do Oeste e a primeira máquina entrou em funcionamento esta semana no terminal rodoviário de Torres Vedras. Um dos objetivos é alcançar as metas europeias de reciclagem.

Na prática é possível usar o desconto na hora ou se preferir, acumular. Para isso, foi disponibilizada uma aplicação móvel numa parceria com uma empresa da Noruega.

Num investimento na ordem de 1 milhão de euros, financiado a 90% pelo mecanismo financeiro do EEA Grants, o projeto pretende incutir a economia circular na sociedade.