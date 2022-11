Vários habitantes de Almada queixam-se do encerramento das piscinas municipais e da falta de condições. Dizem que é um problema que se arrasta há demasiado tempo e temem que não fique resolvido nos próximos tempos.

Foi há quase dois que as piscinas da Charneca, em Almada, encerraram e, desde então, não mais abriram. Esta situação tem causado transtorno a muitos habitantes que ficaram sem alternativas, visto que as piscinas das localidades vizinhas não apresentam as devidas condições.

Na Sobreda, as infraestruturas estão degradadas, e há duas semanas a chuva agravou o problema quando atingiu o interior do edifício. A população viu-se assim sem qualquer opção para a prática desportiva, o que causou uma indignação geral.

Indignação essa que motivou vários populares a contactarem a Câmara Municipal, contudo, sem sucesso. A autarquia não respondeu e, em alguns casos, quando o fez foi de uma forma “evasiva”, tal como conta Ana Castro, mãe de um dos utentes.

A Junta de Freguesia da Charneca e Sobreda tem passado as responsabilidades para o anterior mandato da Câmara de Almada, mas garante que já procedeu a várias diligências no sentido de reverter a situação.

“A informação que temos é que neste momento já foi adjudicado a uma empresa toda a reparação do sistema hidráulico de funcionamento da piscina da Charneca da Caparica e também da cobertura da Charneca e da Sobreda”, conta Pedro Matias, presidente da Junta da Charneca e Sobreda.

A SIC tentou contactar a Câmara de Almada, mas sem sucesso.