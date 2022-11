Incêndio no concelho de Vila Real faz um morto

Um incêndio, que deflagrou esta sexta-feira de manhã numa habitação em Andrães, concelho de Vila Real, provocou uma morte e um ferido ligeiro.

A vítima mortal é uma mulher, com cerca de 90 anos, que vivia sozinha numa das habitações que ardeu. Uma vizinha ainda tentou salvá-la, mas o telhado desabou antes de a conseguir retirar de casa.

Esta vizinha foi transportada para o hospital com ferimentos ligeiros num dos braços.

Segundo o 2º comandante dos Bombeiros da Cruz Verde de Vila Real, o incêndio já está dominado e estão a ser feitas operações de rescaldo.

A principal preocupação dos bombeiros foi proteger as casas contíguas das chamas. O balanço, para já, são duas habitações completamente destruídas.

As causas do incêndio ainda não são conhecidas. O alerta foi dado pelas 07:00 e cerca de hora e meia depois ainda era visível um extensa coluna de fumo. No local estiveram 21 bombeiros apoiados por sete viaturas.