Assaltantes de bomba de gasolina no Cadaval estão armados e a monte

Dois indivíduos armados entraram esta noite num posto de combustível na freguesia de Vilar, Cadaval, roubaram todo o dinheiro que havia na caixa e fugiram, encontrando-se ainda "a monte", disse à Lusa fonte da GNR.

"Houve um roubo com recurso a arma de fogo num posto de abastecimento de combustível no Cadaval", afirmou à Lusa o oficial de dia no Comando Geral da GNR, em Lisboa, adiantando que não houve feridos e que no momento em que ocorreu o roubo apenas se encontrava o funcionário da bomba no local.

Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 19:12 e os dois assaltantes fugiram e "ainda se encontram a monte". O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.