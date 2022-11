O jovem que ficou gravemente ferido depois de esfaqueado por outro, na noite de domingo, no concelho de Felgueiras, distrito do Porto, morreu no hospital, disse esta segunda-feira à agência Lusa fonte policial, acrescentando que o agressor se entregou à GNR.

Segundo a mesma fonte, a vítima, de 26 anos, foi transferida em estado grave para o Hospital de Guimarães, onde acabaria por morrer, enquanto o agressor entregou-se à GNR que, por sua vez, o entregou à Polícia Judiciária (PJ), responsável pela investigação.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

Fonte da GNR explicou anteriormente à Lusa que um homem ficou gravemente ferido depois de ser agredido com uma arma branca durante um desentendimento no concelho de Felgueiras.

Fonte do Comando Geral da GNR acrescentou que a agressão ocorreu entre as 21:30 e as 22:00 de domingo, em Vila Cova da Lixa, envolvendo dois homens na via pública junto a um estabelecimento comercial.