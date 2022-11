Mais de 5 mil condutores circulam nas estradas com carta caducada

O número de coimas por carta de condução caducada atingiu um valor recorde dos últimos cinco anos, em Portugal. Mais de 5.100 condutores foram multados desde o início do ano.

Os especialistas apontam uma falha no Estado na notificação das pessoas que não sabem que tem de renovar a carta aos 50 anos uma lei que entrou em vigor há 4 anos.

Em 2021, segundo o Instituto da Mobilidade e dos Transportes, mais de 44 mil pessoas com 50 anos não renovaram a carta de condução, o que significa que milhares podem estar a conduzir com o título inválido.

As multas vão dos 120 aos 600 euros.

Quem tiver a carta caducada há mais de dois anos, tem que ir a exame de condução, e quem ultrapassar uma década com o título inválido, está a cometer um crime rodoviário, punido com multa ou com pena de prisão até dois anos.