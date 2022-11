Recuperação do pinhal de Leiria vai demorar mais quatro anos

A recuperação do pinhal de Leiria, depois dos incêndios de 2017, vai demorar ainda mais quatro anos, segundo o que está previsto no plano do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que está a gerar críticas.

Dos 11 mil hectares da mata nacional arderam quase 9.500 hectares no incêndio de há cinco anos. Enquanto o pinhal não regressa, para atrair a população, o ICNF recuperou os parques e tem planos para um novo trilho. No entanto, o ritmo da intervenção está longe de ser consensual.