Duzentos mil portáteis estão parados nas escolas

Um terço dos 600 mil computadores que o Governo comprou para dar a alunos e professores estão parados nas escolas. Há pais que recusam receber os equipamentos, porque não se querem responsabilizar em caso de avarias.

Sempre que o aluno ou docente quer receber um dos computadores do programa escola digital, tem de celebrar um contrato, no qual se compromete a devolvê-lo no final do ciclo e a fazer um bom uso do equipamento.

Uma boa parte não aceita, porque já tem lá em casa. O jornal Público avança que dos 600 mil computadores comprados com os fundos do PRR, 200 mil continuam guardados.

O Ministério da Educação explicou que sempre que um computador tem um problema é reparado através de uma garantia, que acaba por expirar. No orçamento do próximo ano, diz que foi reservada uma verba de 17 milhões de euros para reparações.

No início da pandemia, o Governo prometeu o acesso de computadores e internet a todos os alunos. Na auditoria de julho, o Ministério admitiu que a entrega nem sempre foi célere e eficiente.