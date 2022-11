Greve no Metro Sul do Tejo: trabalhadores exigem aumentos salariais

Os trabalhadores do Metro Sul do Tejo iniciam esta terça-feira uma greve de cinco dias, por aumentos salariais, progressão nas carreiras e melhor manutenção dos equipamentos.

A greve, convocada pelo Sindicato dos Maquinistas, abrange o trabalho suplementar, as horas extraordinárias e as folgas.

A Metro Transportes do Sul alerta para a possibilidade de "fortes perturbações" no serviço a partir das 17:00 desta terça-feira e até sábado.

"Por motivo de greve convocada por uma organização sindical representativa dos trabalhadores de condução, para os dias 15 a 19 de novembro, poderão ocorrer fortes perturbações na circulação, a partir das 17:00 de dia 15 de novembro, e durante todo o dia de 16, 17 e 18 de novembro", pode ler-se na página da internet da empresa Metro Transportes do Sul.

A Metro Transportes do Sul (MTS) explora o Metro Sul do Tejo, sistema de transportes públicos fornecido através do denominado metro ligeiro de superfície nos concelhos de Almada e Seixal, no distrito de Setúbal.

Paralelamente, entre as 00:00 de quarta-feira e as 24:00 de sexta-feira, os trabalhadores farão greve total.