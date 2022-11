Município de Vila do Conde vai deixar de ter a água mais cara do país

A partir de dezembro 30 mil famílias passarão a pagar menos 12 euros por mês pela água consumida. A Câmara diz que chegou a um acordo com a empresa que assegura o fornecimento de água.

Atualmente um habitante do município que consuma 10 metros cúbicos de água, paga uma fatura de 34 euros, segundo dados revelados por Vítor Costa, presidente da Câmara de Vila do Conde. No próximo mês, o mesmo consumo traduzir-se-á num gasto de 22 euros.

Esta foi uma promessa eleitoral do autarca socialista que passa agora das palavras às ações, devido ao acordo alcançado pela Câmara com a Indaqua.

A medida é válida para 90% dos consumidores domésticos que gastam até 10 metros cúbicos de água por mês, sendo que cerca de cinco mil consumidores da indústria e do comércio ficarão de fora desta redução.

Por outro lado, os grande consumidores verão as suas faturas aumentar quatro por cento.

O contrato entre a Câmara e a Indaqua foi renovado por mais 10 anos e só foi possível devido a várias cedências. O município abdicou de receber rendas da empresa no valor de 20 mil euros por mês e vai começar a pagar a água que utiliza na rega dos espaços verdes da cidade, num valor de 10 mil euros mensais.

“O processo negocial tinha duas opções, a renúncia do contrato, o chamado resgate, ou então uma negociação que a mim me parece satisfatória, não é uma negociação excelente apenas porque há contrapartidas, mas essas são normais em qualquer negociação. O resgate seria demasiado temerário”, diz Vítor Costa.

Pela contas da autarquia, até 2058, ano do final da concessão, os vilacondenses pouparão 170 milhões de euros.