Polémica com pavilhão em Caminha: empresário tentou "esquema" idêntico no Entroncamento

O empresário Ricardo Moutinho, envolvido na polémica sobre o pavilhão transfronteiriço em Caminha, tentou "um esquema" idêntico com a Câmara do Entroncamento. O projeto não foi concretizado, mas, mesmo sem contrato, Ricardo Moutinho acabou por emitir uma fatura de 300 mil euros. O caso deu origem a um processo da Autoridade Tributária.

Há vários anos que a autarquia do Entroncamento tenta reabilitar a centenária escola Camões – um dos ex-libris da cidade. Em março de 2021, o presidente da Câmara, Jorge Alves de Faria, foi abordado por um empresário interessado no projeto. Mas bastaram duas reuniões para o autarca perceber que a proposta não tinha pernas para andar.

Quase nove meses depois, Jorge Alves de Faria foi surpreendido por um contacto dos serviços da Autoridade Tributária do Porto. O Fisco queria informações sobre uma fatura de 300 mil euros que tinha sido cobrada à Câmara por uma empresa de Ricardo Moutinho – o mesmo empresário a quem a autarquia de Caminha contratou o pavilhão transfronteiriço que nunca chegou a existir.

A falsa fatura terá sido detetada pelo Fisco porque a empresa de Ricardo Moutinho falhou o pagamento do IVA, de perto de 70 mil euros. Por essa razão a Autoridade Tributária abriu um processo crime de abuso de confiança fiscal.

O então contabilista de Ricardo Moutinho confirmou à SIC que as duas faturas passadas às duas câmaras eram praticamente iguais. O valor era o mesmo – 300 mil euros – e foram emitidas exatamente no mesmo dia. O empresário pediu ao ex-contabilista para anular as duas faturas com o argumento de que não tinha afinal recebido o dinheiro.

Se isso era verdade no caso da Câmara do Entroncamento, não o era no caso da Câmara de Caminha. Essa situação facilmente comprovável pelo ex-contabilista através dos extratos bancários do universo do empresário.