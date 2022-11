Previsão de chuva por vezes forte deixa 14 distritos sob aviso amarelo

Catorze distritos de Portugal continental estão esta terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de períodos de chuva por vezes forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos do Porto, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro e Braga vão estar sob aviso amarelo até às 09:00, Santarém, Lisboa e Castelo Branco até às 15:00, Viseu, Leiria e Coimbra até às 12:00 e Évora, Setúbal e Portalegre até às 18:00.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Devido à previsão de chuva persistente e "por vezes forte", em especial nas regiões do Norte e Centro, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) alertou na segunda-feira para a possibilidade de ocorrência de cheias e deslizamentos de terras para os próximos dias.

Num aviso à população, a ANEPC dá conta que o IPMA prevê, para os próximos dias, chuva persistente e "por vezes forte" em especial no Norte e Centro, vento que será mais intenso no litoral, a norte do Cabo Raso e nas terras altas e agitação marítima, com ondulação de noroeste até cinco metros a partir da próxima madrugada no litoral norte e centro e a partir da tarde de terça-feira na região sul.

A ANEPC indica também que os acumulados nas próximas 72 horas vão ser mais expressivos nas bacias do Minho, Lima, Cávado, Ave, Tâmega, Paiva, Vouga, Mondego e Douro, podendo ocorrer variações significativas dos níveis hidrométricos nas zonas historicamente mais vulneráveis.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo os distritos do Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros até às 07:00 de quinta-feira.

De acordo com informação disponível no 'site da Autoridade Marítima Nacional, as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde e Portinho da Ericeira estão fechadas à navegação.

A barra da Figueira da Foz está condicionada, encontrando-se fechada a embarcações de comprimento inferior a 35 metros.