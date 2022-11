"Pendurava os alunos num cabide": professor da Guarda enfrenta processo disciplinar

Um professor do Ensino Básico da Guarda enfrenta um processo disciplinar por alegada má conduta de ensino. A associação de pais queixa-se que o docente não ensina, proíbe as crianças de irem à casa de banho e de fazerem o recreio na rua. Uma das alunas mudou de escola depois de, de acordo com a família, ter sido pendurada num cabide.

O docente, que também é acusado de bater com os livros na cabeça dos alunos, diz que só fala quando for inquirido.

O agrupamento de escolas da Sé remeteu-se também ao silêncio, dado que o processo está a decorrer.

A escola da freguesia de Castanheira tem apenas cinco alunos: três alunos de 3º ano, um do 2º e outro do 1º ano