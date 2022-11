Tráfego aéreo em Portugal: mais de 42 milhões de passageiros até setembro

O turismo em Portugal voltou ao que era antes da pandemia, segundo os números revelados pelo Instituto Nacional de Estatística, que conclui que o melhor mês foi setembro.

Desde março que o número de aviões a aterrar e a descolar em Portugal começou a aproximar-se dos valores existentes antes da pandemia. De janeiro a setembro de 2019 o número de passageiros foi de mais de 46,6 milhões e este ano, no período homólogo, o valor ficou nos 42,8 milhões de passageiros.

Em Lisboa, por exemplo, a diferença do total de passageiros ronda os 3 milhões e no Porto é ainda menor, apenas cerca de 500 mil a mais se compararmos este ano com o de 2019.

O aeroporto Sá Carneiro foi distinguido este ano com o prémio europeu. As chamadas companhias low cost são as que maior reapresentação têm no Norte.