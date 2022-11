Costa afirma que Plano Ferroviário Nacional voltará ao Conselho de Ministros

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou que o Plano Ferroviário Nacional, esta quinta-feira apresentado publicamente, voltará a ser apreciado em reunião do Conselho de Ministros, dizendo esperar que nessa ocasião seja possível haver "um bom entendimento".

António Costa falava no final da sessão de apresentação do Plano Ferroviário Nacional, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), em Lisboa, após a intervenção do ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

Uma sessão à qual o primeiro-ministro chegou com algum atraso, já enquanto decorria, depois de ter estado num Conselho de Ministros longo, que se prolongou até ao início da tarde.

Na sua intervenção, fez mesmo uma referência genérica ao debate que o Plano Ferroviário Nacional suscitou esta quinta-feira mesmo dentro do próprio Governo, frisando então que esta proposta está longe de se encontrar fechada.

"Ainda hoje no Conselho de Ministros ouvimos várias opiniões sobre este plano em concreto: Havia quem dissesse que faltava alguma coisa; quem dissesse que estavam aqui soluções a mais; eu próprio também tenho as minhas ideias sobre essa matéria, e todos temos. É normal e saudável e, como se sabe, tudo o que são infraestruturas de transporte suscita uma estranhíssima paixão", observou.

Mas António Costa foi um pouco mais longe quando referiu o seguinte dado: "O plano voltará ao Conselho de Ministros -- e espero que aí seja possível haver um bom entendimento".

No final da sessão, o primeiro-ministro não prestou declarações aos jornalistas.