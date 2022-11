Greve no Metro Sul do Tejo afeta vida de estudantes e trabalhadores

Os maquinistas do Metro Sul do Tejo, que opera em Almada e no Seixal, estão a cumprir o terceiro de cinco dias de greve. Os trabalhadores exigem aumentos salariais e acusam a administração da empresa Metro Transportes Sul de não querer negociar.

É mais um dia de longa espera para os passageiros do metro da Margem Sul. Na estação Pragal, no concelho de Almada, apesar da greve geral dos maquinistas, o metro continuou a circular, mas com menos frequência.

Perante a inflação, os maquinistas da Metro Transportes Sul exigem o aumento dos salários e reivindicam melhores condições de trabalho e progressão na carreira.

O Sindicato afirma que a empresa não pretende negociar e garante que as greves vão continuar, enquanto não obter respostas.

Até sexta-feira estão previstas paralisações durante o dia todo e no sábado, os possíveis constrangimentos na circulação, serão apenas às horas extraordinárias.