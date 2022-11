Intromissão política e venda do Banif: Montenegro diz que António Costa deve explicações ao país

O líder do PSD pede transparência às autoridades europeias para que se saiba a verdade sobre o Banif. Insiste também que o primeiro-ministro deve explicações ao país sobre as acusações de "intromissão política" no Banco de Portugal.

Luís Montenegro saiu esta quinta-feira em defesa de Carlos Costa, o antigo governador do Banco de Portugal que acusou António Costa de lhe ter telefonado depois de uma reunião em que o Banco de Portugal tentou afastar a empresária angolana do BIC, Isabel dos Santos, em 2016.

O primeiro-ministro já negou tais declarações e acrescentou que vai processar o antigo governador.

O líder dos sociais-democratas diz que é preciso apurar se “houve ou não intromissão política” do primeiro-ministro.

Relativamente à venda do Banif, Luís Montenegro diz que há provas que existiram conversas entre António Costa e as instituições europeias, que levaram à desvalorização do preço do banco no negócio com o Santander.

“O ex-governador do Banco de Portugal, com documentação que também juntou às suas palavras denuncia que, em 2015, perante um processo de venda de uma instituição bancária portuguesa que estava em curso, o Governo português estava já a dialogar com as instituições europeias com vista à resolução dessa instituição bancária”, afirma Montenegro.

Acrescenta que tais conversas fizeram com que a instituição bancária não tenha sido vendida mas sim “oferecida”.