Presidente da República entrega Prémio Gazeta à reportagem da SIC "Alentejo, Azeite e Água"

Os Prémios Gazeta foram entregues pelo Presidente da República na Câmara de Lisboa. A reportagem da SIC "Alentejo, Azeite e Água" foi vencedora na categoria de televisão.

Esta reportagem, emitida em abril de 2021, revela várias vertentes do novo olival, incluindo a transformação do bagaço de azeitona em biocombustíveis, com repercussões para o ambiente.

A reportagem “Férias da Liberdade”, da jornalista Joana Pereira Bastos, publicada na revista do Expresso, venceu na categoria Imprensa e retrata memórias de filhos de presos políticos.

Fernando Dacosta, jornalista e escritor, recebeu o Prémio Gazeta de Mérito.