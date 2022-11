Os trabalhadores do Arsenal do Alfeite estão em protesto na Praça da Portela, em Almada, para denunciar a atual situação do estaleiro.

Os funcionários pedem melhores salários, o desbloqueamento das carreiras e a modernização dos equipamentos.

O representante da comissão dos trabalhadores do Alfeite afirma que é urgente investir no Estaleiro.

À SIC, António Ferreira diz ainda que é necessário assegurar as verbas no Orçamento de Estado para 2023.