O Governo garante que a meia pensão extra para os pensionistas é um apoio para os idosos e as famílias e não para os lares.

Esta reação surge depois de os lares da Santa Casa da Misericórdia terem atualizado a mensalidade do mês de novembro. Os familiares foram avisados por carta ou e-mail que iria ser debitada a meia pensão extra devido ao aumento dos custos da alimentação e energia.

Um dos casos aconteceu na Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Alentejo, onde os idosos estavam a ser obrigados a dar à instituição o apoio extraordinário pago pelo Governo.

A queixa foi apresentada por um familiar de um utente da Lar Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Alentejo: "Os 50% da pensão que os pensionistas receberam como apoio extraordinário do Estado iria ser cobrada pelo Lar da Santa Casa da Misericórdia de Ferreira do Alentejo, em novembro", disse uma testemunha anónima à SIC.

A Santa Casa da Misericórdia vai agora ter de devolver o valor nos casos em que já foi feito o débito. Quanto ao aumento dos custos nos lares, o Governo diz que já foram criados apoios específicos para os combustíveis, alimentação e energia.