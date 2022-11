No dia em que a Administração Pública está em protesto, a Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional (ASCCGP) avisa, em comunicado enviado às redações, que se avizinham dois dias de greve “necessariamente diferentes”.

“Se hoje, sexta-feira, os serviços mínimos de meios, no que concerne à chefia do efetivo de serviço, são compostos por dois chefes nas antigas ‘cadeias centrais’, e um nas antigas ‘cadeiras regionais’ na segunda-feira dia 21 (…) o cenário será distinto e inédito!”, lê-se no documento.