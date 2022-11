Antigo espaço paroquial de Torres Novas recuperado pela SIC Esperança

Começou a ação anual de voluntariado da SIC Esperança. Os colaboradores do grupo Impresa estão a dar uma nova vida ao antigo centro de assistência paroquial de Torres Novas.

A 12 de Outubro de 1958 nascia no concelho de Torres Novas o Centro de Assistência Paroquial da aldeia de Pedrogão. Um espaço que começou pelas mãos do então pároco e que durante anos suprimiu as necessidades da população.

Numa aldeia onde a pobreza se fazia sentir foram as mulheres que arregaçaram as mangas e deram início à Sopa do Pobre. Maria Gomes dedicou a sua vida a este projeto. Hoje aos 91 anos abriu nos as portas de sua casa para contar as histórias de antigamente.

Mas não só a fome se combateu neste centro paroquial. Maria José voltou hoje a entrar na sala onde durante décadas ensinava as jovens da freguesia a costurar.

Começou a trabalhar neste edifício aos 18 anos, agora com 82 são muitas as memórias que ainda estão guardadas.

Nesta casa térrea alimentou-se a fome, criou se um sistema de ensino para as mulheres e um infantário para as crianças.

Uma janela de esperança que fechou portas em 2011.

Pedrogão é uma aldeia envelhecida onde a falta de acessos e de rede afastou os mais jovens. Agora 11 anos depois é pelas mãos dos colaboradores do grupo impresa e por iniciativa da SIC Esperança que vai ganhar uma nova vida.

Aqui vai nascer uma universidade para a terceira idade, um ginásio e uma sala de convívio. De balde na mão, cada canto deste antigo edifício é agora recuperado.

Da informação à ficção, do grafismo ao Marketing todos se juntam para ajudar. Uma missão que ficará concluída até este domingo.

O objetivo é voltar a reunir a aldeia em torno de uma casa que continua a alimentar a esperança desta população.