Costa lembra que PS fundou Estado de direito

Sem se referir a casos em concreto, António Costa defende que ninguém está acima da lei e lembra que foi o PS que construiu o modelo que garante a separação de poderes.

“Fomos também o partido fundador do que são marcas fundamentais da nossa democracia, como o Estado de direito. Foi com o PS de Salgado Zenha e Almeida Santos que construímos este nosso modelo de uma magistratura judicial independente e de um Ministério Público autónomo que garantem uma adequada separação de poderes”.

E acrescenta:

“Ninguém está acima da lei e todos somos iguais se cometermos qualquer ilegalidade perante a lei”.

Numa iniciativa do partido, em Vila Franca de Xira, o líder socialista anunciou ainda que a segunda tranche do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) deve chegar em breve e defendeu que o PRR está a ser executado como previsto.

O discurso foi quase sempre o mesmo nos oito palcos que pisou este fim de semana, de norte a sul do país.

António Costa recordou que "muitos disseram que ia ser impossível acabar de cumprir" as verbas comunitárias previstas no PT 2020, cumprir o PRR e arrancar, ao mesmo tempo, com os fundos comunitários para a próxima década.