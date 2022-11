Montenegro: "Quem não está a perdoar a confiança que deu ao PS são os portugueses"

No arranque da semana da votação final do Orçamento do Estado, Luís Montenegro dá a entender que dificilmente o PSD poderá alterar o voto contra.

Em resposta a António Costa, o líder social-democrata diz que quem não perdoa a maioria absoluta do PS são os próprios eleitores.

Aludindo às polémicas em torno de vários membros do Governo desde o início da legislatura, o líder do PSD questionou de que se queixa António Costa para concluir que "ele tem de se queixar é de si próprio (...) da sua incapacidade, da sua incompetência, da sua falta de liderança, quiçá do seu cansaço de ser primeiro-ministro".

Declarações num encontro com autarcas nas Caldas da Rainha.