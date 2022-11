Cogumelos juntam portugueses e espanhóis para demonstração culinária

A caminhada junta dois grupos, portugueses e espanhóis, que de deslocam até ao ponte internacional mais pequena do mundo sobre a ribeira de Abrilongo.

O local de encontro com os vizinhos espanhóis de La Codosera foi pretexto de uma demonstração culinária ibérica com um dos ingredientes mais apreciados por esta cultura, os cogumelos silvestres.

As jornadas transfronteiriças de Arronches e La Codosera deram o mote para um encontro de sabores à volta de pratos mais tradicionais e de inspiração contemporânea. Sempre com os cogumelos como base.

A fronteira do Marco em Arronches e a zona da ponte internacional mais pequena do mundo vão ser alvo de requalificação ao abrigo do projeto Rede de Aldeias Para o Futuro, uma iniciativa da União Europeia.