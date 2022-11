Com um aplauso de pé, Parlamento despede-se de Jerónimo de Sousa

O Parlamento despediu-se esta segunda-feira do antigo líder do PCP, Jerónimo de Sousa, com um aplauso de pé no hemiciclo.

No início da sessão plenária que marca o início da semana da votação final global do Orçamento do Estado para 2023, os deputados aprovaram a substituição de Jerónimo de Sousa por Duarte Alves, após a renúncia do ex-secretário-geral comunista depois de quase 40 anos no Parlamento.

Já se sabia que Jerónimo de Sousa não voltava à Assembleia da República, mas esta segunda-feira foi aplaudido de pé pelas várias bancadas à esquerda do Parlamento e pelos deputados do PSD, tendo os deputados da Iniciativa Liberal aplaudido sentados. A bancada do Chega foi a única que não aplaudiu.